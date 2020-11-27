Дерипаска построит дом для отшельницы Агафьи Лыковой

Российский миллиардер Олег Дерипаска поможет сибирской отшельнице Агафье Лыковой со строительством дома. Женщина обратилась к бизнесмену, и он пообещал посодействовать. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Дерипаски.

«Просьба будет выполнена. Проект избы и стройматериалы уже готовы. Сейчас решается вопрос с доставкой стройматериалов — это можно сделать только по реке. Но эти сложности мы преодолеем», — подтвердил тот информацию изданию.

Ранее директор заповедника «Хакасский», на территории которого находится заимка Лыковой, Виктор Непомнящий сообщил в своем Facebook об обращении Лыковой к миллиардеру. «Агафья Карповна поблагодарила Олега Дерипаску за оказанную помощь», — написал он.

Также известно, что Дерипаска помог доставить отшельнице на вертолете продукты и другие вещи. Вместе с ними на заимку привезли помощника на зиму Николая Седова. Он является сыном покойного Ерофея Седова, который когда-то был в составе геологической экспедиции, обнаружившей в тайге семью Лыковых, а затем и сам жил там.

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