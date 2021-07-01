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Компанию Трампа и ее финдиректора обвинили в уклонении от налогов

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Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Окружная прокуратура Манхэттена выдвинула обвинения против Trump Organization, которая занимается управлением активами бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

По данным американского издания, обвинительное заключение включает в себя 15 пунктов, в том числе мошенничество с уплатой налогов, преступный сговор, фальсификацию деловой документации и хищение в особо крупных размерах. Отмечается, что прокуроры в суде рассказали о 15-летней схеме неуплаты налогов, которая действовала в компании. Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс также заявила, что финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг обвиняется в уклонении от уплаты налогов штата Нью-Йорк и федерального подоходного налога на 1,7 миллиона долларов.

В мае сообщалось о том, что против Trump Organisation начала уголовное расследование прокуратура Нью-Йорка.

Перевод дела в уголовную категорию был вопросом времени: представителей компании, подозреваемой в мошенничестве, еще в феврале вызывали в манхэттенскую прокуратуру для дачи показаний. Фирму бывшего президента подозревают в завышении цен на недвижимость для получения более выгодных условий по займам, а также в намеренном снижении ее стоимости, чтобы платить меньше налогов.

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