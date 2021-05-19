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В США начали уголовное расследование против фирмы Трампа

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Фото: Octavio Jones / Reuters

Против фирмы Trump Organisation, которая занимается основными делами по состоянию семьи бывшего президента США Дональда Трампа, начала уголовное расследование прокуратура Нью-Йорка. Об этом со ссылкой на судебный орган сообщает Reuters.

«Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование ее деятельности больше не носит чисто гражданский характер», — приводит агентство слова представителя генпрокурора. В том же заявлении говорится, что речь идет об уголовном деле, расследование ведется совместно с прокурором Манхэттена.

Перевод дела в уголовную категорию был вопросом времени: представителей компании, подозреваемой в мошенничестве, еще в феврале вызывали в манхэттенскую прокуратуру для дачи показаний. Бывшего президента подозревают в завышении цен на недвижимость для получения более выгодных условий по займам, а также в намеренном снижении ее стоимости, чтобы платить меньше налогов.

45-го президента также подозревают в подстрекательстве к нарушениям на выборах 2020: его слова по поводу возможных нарушений в пользу его противника Джо Байдена интерпретировали как призывы к мятежу против итогов демократической процедуры.

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