ФБР попросили начать уголовное расследование против Трампа

Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтлин Райс попросили главу ФБР Кристофера Рэя начать уголовное расследование против действующего президента Дональда Трампа. Об этом Лью написал в своем Twitter-аккаунте.

Как считают политики, Трамп был замешан в подстрекательстве к совершению ряда преступлений на выборах или сговоре с намерением их совершить. «Просим вас немедленно начать уголовное расследование в отношении президента», — сказано в письме.

Конгрессмены направили соответствующую просьбу после обнародования разговора Трампа госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Политики привели положения из американского законодательства вместе с выдержками из телефонного разговора, которые должны свидетельствовать о нарушениях.

Ранее The Washington Post сообщало о том, что Дональд Трамп призывал Брэда Раффенспергера пересчитать голоса в одном из ключевых штатов США на президентских выборах в его пользу. «Я просто хочу найти 11 780 голосов, потому что мы выиграли», — цитировало президента издание.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.