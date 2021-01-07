Иракский суд выдал ордер на арест Трампа

Суд в иракском Багдаде, расследующий гибель Абу Махди аль-Мухандиса, заместителя главы ополчения Аль-Хашд аш-Шааби, выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Высшего судебного совета Ирака.

«Судья в суде Эр-Расафа, уполномоченный вести расследование убийства замглавы народного ополчения (…), принял решение выдать ордер на арест президента США Дональда Трампа на основании положений статьи 406 действующего Уголовного кодекса Ирака», — приводит агентство заявление пресс-службы.

Отмечается, что в материалах дела присутствуют видео, на которых Трамп заявляет, что лично отдавал приказ о нанесении удара.

2 января сообщалось, что Военно-морские силы Ирана повысили боеготовность в Персидском заливе в рамках подготовки к годовщине убийства Сулеймани. Ранее, в декабре 2020 года, Пентагон укрепил свою военную базу Айн аль-Асад в Ираке. Специалисты связывают это не только с годовщиной убийства генерала КСИР, но и предстоящей инаугурацией избранного президента США Джо Байдена.

В июне прошлого года арестовать президента США в связи с этим делом пытались власти Ирана. Но Интерпол отказал им в запросе на арест Трампа.

Сулеймани погиб в иракском Багдаде 3 января 2020 года при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.