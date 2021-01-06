Иран пригрозил причастным к убийству Сулеймани отмщением в собственных домах

Месть Ирана за убийство иранского генерала Касема Сулеймани, главы элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), может застичь США на их собственной территории. Об этом заявил нынешний командир подразделения «Аль-Кудс», бригадный генерал Исмаил Каани, его слова приводит агентство Tasnim.

«Вы не сможете больше расслабиться даже у себя дома, и не маловероятно, что отмщение застанет вас именно там», — пригрозил Каани. Обращаясь к действующему президенту США Дональду Трампу и другим причастным к убийству Сулеймани, иранский генерал подчеркнул, что те не смогут «жить в комфорте» после совершенного ими преступления.

Ранее стало известно, что в эфир на частоте гражданской авиации США прорвался неизвестный и пригрозил 6 января влететь на самолете в здание Конгресса США. Таким образом, утверждал злоумышленник, он отомстит за убитого иранского генерала Касема Сулеймани. Пока что отправитель этого сообщения не установлен.

Сулеймани погиб в иракском Багдаде 3 января 2020 года при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани».