В США неизвестные пригрозили влететь в здание Конгресса

В эфир на частоте гражданской авиации США прорвался неизвестный и пригрозил устроить теракт. Об этом сообщает CBS News.

Авиадиспетчеры услышали голос человека, угрожавшего 6 января влететь на самолете в здание Конгресса США. Таким образом, утверждал злоумышленник, он отомстит за убитого иранского генерала Касема Сулеймани. Пока что отправитель этого сообщения не установлен.

Утверждается, что правоохранительные органы считают эту угрозу невыполнимой. Тем не менее, подобное появление в эфире может быль потенциально опасным, так как преступник под видом диспетчера сможет передать пилотам неверные полетные команды.

6 января члены Конгресса должны утвердить победу Джо Байдена на выборах президента США.

Сулеймани погиб в иракском Багдаде 3 января 2020 года при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани».