Убитого США иранского генерала помянули на массовых демонстрациях

В Иране и Ираке проходят массовые демонстрации в память об убитом США генерале Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани. Их участники наряду с высокопоставленными политиками обещают отомстить Вашингтону, отмечает Press TV в своем Twitter.

Тысячи людей вышли на улицы с транспарантами и портретами убитого генерала. Помимо него, демонстранты помянули и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, убитого в тот же день. Отмечается, что местные власти также оформили инсталляции в память о погибших: они в основном представлены легковой машиной, в которую попадает ракета. Высокопоставленные иранские чиновники утверждают, что произошедшее воссоединило как граждан страны, так и Багдад с Тегераном.

Ruptly опубликовал видео демонстраций у аэропорта в Багдаде. На кадрах видно, как сотни людей танцуют у транспаранта с надписью «Здесь место преступления американского терроризма». Мероприятия в память о Сулеймани проходят в том числе в Кермане — его родном городе.

2 января сообщалось, что военно-морские силы Ирана повысили боеготовность в Персидском заливе в рамках подготовки к годовщине убийства Сулеймани. Ранее в декабре Пентагон укрепил свою военную базу Айн аль-Асад в Ираке. Специалисты связывают это не только с годовщиной убийства генерала КСИР, но и предстоящей инаугурацией избранного президента США Джо Байдена.

Сулеймани погиб в иракском Багдаде 3 января 2020 года при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.