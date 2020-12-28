Иран назвал причастных к убийству генерала Сулеймани

Власти Ирана составили список из 48 людей, причастных к убийству иранского генерала Касема Сулеймани, главы элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает издание Mehr News со ссылкой иранского чиновника.

Глава совета по правам человека Али Багери Кани заявил, что иранские власти смогли установить личности 48 причастных к убийству Сулеймани и предприняли шаги по привлечению их к ответственности. В частности, Тегеран обратился к странам, которые были так или иначе вовлечены в операцию по ликвидации командира КСИР, с требованием предоставить информацию.

По словам чиновника, последней страной, к которой иранское правительство обратилось с таким запросом, стала Германия. «Мы получили информацию о том, что авиабаза США Рамштайн в Германии участвовала в обмене данными между американскими беспилотниками, которые были использованы для убийства Сулеймани», — пояснил он.

26 декабря заместитель командующего отрядом КСИР Мохаммад Хеджази заявил, что месть за убийство иранского генерала Касема Сулеймани остается на повестке дня. Хеджази напомнил, что Иран уже наносил ответный ракетный удар по американской военной базе Айн-аль-Асад. По словам военного, следующим шагом должно стать изгнание американских сил из региона.

Убийство Сулеймани было совершено американскими военными 3 января 2020 года в иракском Багдаде. После этого отношения между странами накалились. В ответ в ночь на 8 января несколько американских военных объектов на территории Ирака были атакованы КСИР Ирана. После этого президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.

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