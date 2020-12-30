Британскую ЧВК обвинили в причастности к убийству Сулеймани

Прокуратура Ирана обвинила британскую ЧВК в причастности к убийству иранского генерала Касема Сулеймани, главы элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Следствие считает, что компания G4S, занимавшаяся обеспечением безопасности аэропорта Багдада, сообщила американским военным о прибытии иранского командира. Прокуратура также изучает причастность Германии к убийству.

Ранее власти Ирана заявили, что смогли установить личности 48 причастных к убийству Сулеймани. Глава совета по правам человека Али Багери Кани сообщил, что Иран обратился к странам, которые были так или иначе вовлечены в операцию по ликвидации командира КСИР, с требованием предоставить информацию. Одной из них стала Германия. По словам чиновника, Тегерану стало известно, что авиабаза США Рамштайн в Германии участвовала в обмене данными между американскими беспилотниками.

Убийство Сулеймани было совершено американскими военными 3 января 2020 года в иракском Багдаде. После этого отношения между странами накалились. В ответ в ночь на 8 января несколько американских военных объектов на территории Ирака были атакованы КСИР Ирана. После этого президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.

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