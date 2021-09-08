Мир
 
Последние новости
Зеленский ввел санкции против российского офицера
Названа причина более легкого течения коронавируса у пациентов с глистами
Карпин прокомментировал победу сборной России над Мальтой
Конкуренция с Tesla обойдется Volkswagen неожиданно дорого
Неприличный дизайн нового комбинезона популярного бренда высмеяли в сети
В ПФР объяснили россиянам ошибки при начислении пенсии
В США продлили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы выборам
Никита Михалков оценил свой вклад в российский кинематограф
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сентябре
Илон Маск ответил на приглашение Рогозина на чай в России
Новости партнеров
Прослушать новость

В США заявили о «пугающем» опережении Россией в сфере вооружений

Экс-посол США в Москве Макфол: Россия опережает Америку в некоторых аспектах вооружений
Перейти в «Мою Ленту»
Майкл Макфол
Майкл Макфол
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что Россия опережает Америку в некоторых аспектах сферы вооружений, и это «пугающий факт», на который многие не обращают внимания. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что в первую очередь речь идет о ядерном оружии. Оно досталось не только в качестве наследства от СССР, российский лидер Владимир Путин вложил «фантастическое количество денег» в модернизацию определенных систем, добавил дипломат.

«И, к несчастью, ядерное оружие, которым обладает сегодня путинская Россия, — это не только оружие, доставшееся по наследству от Советского Союза. И во многих отношениях они опережают нас в определенных аспектах с точки зрения их возможностей. Я думаю, это пугающий факт, на который многие люди не обращают внимания», — подчеркнул Макфол.

Экс-посол добавил, что не все эти системы вооружения охватываются Договором по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений или СНВ-3, что является устрашающим аспектом российской мощи, который недооценивается.

Ранее бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что от России для Европы исходит «смертельная угроза». Дипломат уточнил, что европейские политики думают о климате, новых источниках энергии и зеленой революции, в то время как реальную опасность, по его мнению, представляет не смог, а российские ракеты «Искандер», которые «могут упасть на какой-то из наших городов».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Китай обвинил НАТО в раздувании «китайской ядерной угрозы»
Политолог оценил шансы на победу США в возможной войне с Россией и Китаем
В Госдуме рассказали о серьезном конфликте США и Китая