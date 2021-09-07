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Китай обвинил НАТО в раздувании «китайской ядерной угрозы»

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь: НАТО раздувает «китайскую ядерную угрозу»
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Ван Вэньбинь
Ван Вэньбинь
Фото: Tingshu Wang / Reuters

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь обвинил НАТО в раздувании «китайской ядерной угрозы». Его слова опубликованы на сайте Министерства иностранных дел КНР.

«Китай выражает решительный протест и свою обеспокоенность в связи с раздуванием НАТО темы китайской ядерной угрозы», — заявил дипломат. По его словам, в Пекине придерживаются оборонительной стратегии и сохраняют размер ядерного потенциала на минимальном необходимом уровне.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Китай принять совместное участие в борьбе с терроризмом в Афганистане. Он также заявил, что международное сообщество должно воспрепятствовать нападениям экстремистов в странах мира.

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