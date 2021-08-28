В Госдуме рассказали о серьезном конфликте США и Китая

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о серьезном обострении конфликта между Китаем и США.

«В этом смысле [борьбы за сферы влияния] Китай сегодня преуспел и для США — это основная угроза, которую они для себя сами и придумали. До недавнего времени таким внешним надуманным агрессором была Россия. Теперь отношения между США и КНР серьезно накаляются», — отметил Шерин.

По его словам, Пекин проводит независимую внешнюю политику, не реагируя на вводимые Вашингтоном санкции. «Поэтому Соединенные Штаты пытаются создать такой неблагоприятный имидж, что якобы Китай — ядерная угроза. Это все равно, что отрубить человеку голову несколько раз», — уточнил депутат.

Также он рассказал, что США приложили больше усилий для создания напряженности в международной обстановке. По мнению Шерина, это вызвано стремлением обосновать собственное военное присутствие во многих странах.

В начале августа власти США заявили об обеспокоенности быстрым ростом ядерного арсенала Китая. По их мнению, это резко отличается от проводившейся Пекином на протяжении десятилетий политики.

