США уличили в желании сделать Китай «козлом отпущения»

В Пекине уличили Вашингтон в желании свалить всю вину в происхождении коронавируса на Китай. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

Во внешнеполитическом ведомстве ознакомились с докладом американской разведки о происхождении SARS-CoV-2. Дипломаты пришли к выводу, что авторы документа основываются в своих выводах на «презумпции вины» КНР.

«Американская сторона склонна к политической манипуляции. Целью этого является намерение сделать Китай "козлом отпущения". Такая политика лишь мешает усилиям международного сообщества выявить истинное происхождение вируса и победить пандемию», — указали в МИД.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы завершили расследование происхождения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Выдержки из доклада президенту США Джо Байдену были обнародованы в пятницу, 27 августа. Разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия. При этом остается неясным, как именно появилась данная инфекция.

