Лавров отказался силовыми методами защищать русскоязычных за рубежом

Российское государство не собирается силовыми методами защищать русскоязычное население в соседних странах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.

«Мы не будем употреблять здесь силовые методы. Это невозможно. Но призвать к ответственности необходимо, и мы это делаем. Делаем это и в Совете Европы, и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, подразделениях, которые занимаются проблемами нацменьшинств в ООН. Особенно в работе с нашими европейскими коллегами, включая Евросоюз как наднациональное образование», — высказался министр.

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Лавров пояснил, что его ведомство постоянно информирует о проблемах русскоязычного населения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и других западных дипломатов. При этом западноевропейские коллеги на российские запросы по поводу Украины не реагируют — по словам Лаврова, его удручают двойные стандарты в этом вопросе.

Однако он отметил, что примеры политики, ограничивающей русский язык, малочисленны: «открытая война» объявлена только в Прибалтике и на Украине. В последнем случае, подчеркнул министр, в конституции страны «прямо записаны гарантии русского языка и в целом гарантии русскоязычных меньшинств», однако дискриминация языка достигла масштабов бедствия.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

В общении дома и с друзьями, по данным социальных опросов, более половины населения Украины предпочитает использовать русский язык, а не украинский. При этом русский язык родным называет 35 процентов населения страны.