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В России высказались об ущемлении прав русскоговорящих в странах бывшего СССР

Евгений Примаков заявил, что в Москве опасаются нападок на русских в странах бывшего СССР
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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Представители Россотрудничества опасаются напряжения обстановки на территории бывших республик СССР и повторения нападок на русскоязычное население. Об ущемлении прав русскоговорящих в разговоре с журналистами высказался руководитель ведомства Евгений Примаков, его слова приводит РИА Новости.

Несмотря на вероятность подобного развития событий, в России намерены достаточно четко реагировать на инциденты с россиянами, добавил он. При этом он не считает, что сейчас ситуация с русскоязычным населением в соседних республиках« как-то резко ухудшилась».

Напряжение обстановки связано, в том числе, с развитием националистического движения в Казахстане. Ранее сообщалось, что местные националисты проводят проверки использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях и выкладывают записи рейдов в интернет.

Русский язык имеет в Казахстане статус официального. Конституция республики допускает его употребление в официальных ситуациях наравне с государственным казахским языком.

В начале августа Евгений Примаков заявил, что Россия не увидела осуждения действий местных националистов от властей Казахстана. При этом Примаков уточнил, что Москву призывают понять сложные обстоятельства, в которых находится правительство страны.

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