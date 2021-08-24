Российский политолог заявил о безразличии властей к судьбе русских в Казахстане

Российские власти принципиально не комментируют несправедливый приговор защитнику русскоязычного населения Казахстана Ермеку Тайчибекову, приговоренному судом Алма-Аты к лишению свободы на семь лет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
По его словам, единственным человеком в российском правительстве, кто не безразличен к судьбе русских в Казахстане и обратил внимание на деятельность «выродков вроде Куата Ахметова», был глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Однако данное агентство не занимается правозащитной деятельностью. Поэтому, уверен Безпалько, чтобы добиться справедливости, российские власти должны потребовать освобождения Тайчибекова.
Он добавил, что в силу отсутствия какой-либо официальной позиции России в отношении Тайчибекова заступиться за осужденного решил политолог Петр Коломец, устроивший одиночный пикет у посольства Казахстана в Москве с требованием освободить правозащитника.
Безпалько отметил, что мера пресечения, избранная в отношении Тайчибекова, абсолютно несправедливая, чего нельзя сказать об аресте предводителя «языковых патрулей» Куата Ахметова, которого обязали выплатить небольшой штраф. «Посадить человека в тюрьму на семь лет только за то, что у него отличное от властей мнение по поводу сближения России и Казахстана, — это варварство, это дикость», — подчеркнул он, назвав Тайчибекова политическим заключенным.
19 августа стало известно, что суд Алма-Аты приговорил Ермека Тайчибекова к семи годам колонии строгого режима по статье о разжигании межнациональной розни. Поводом для уголовного преследования стало интервью, в котором он рассказал о распространении русофобских настроений и притеснении русских в Казахстане.