Российский политолог заявил о безразличии властей к судьбе русских в Казахстане

Российские власти принципиально не комментируют несправедливый приговор защитнику русскоязычного населения Казахстана Ермеку Тайчибекову, приговоренному судом Алма-Аты к лишению свободы на семь лет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

По его словам, единственным человеком в российском правительстве, кто не безразличен к судьбе русских в Казахстане и обратил внимание на деятельность «выродков вроде Куата Ахметова», был глава Россотрудничества Евгений Примаков.

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Однако данное агентство не занимается правозащитной деятельностью. Поэтому, уверен Безпалько, чтобы добиться справедливости, российские власти должны потребовать освобождения Тайчибекова.

Он добавил, что в силу отсутствия какой-либо официальной позиции России в отношении Тайчибекова заступиться за осужденного решил политолог Петр Коломец, устроивший одиночный пикет у посольства Казахстана в Москве с требованием освободить правозащитника.

Безпалько отметил, что мера пресечения, избранная в отношении Тайчибекова, абсолютно несправедливая, чего нельзя сказать об аресте предводителя «языковых патрулей» Куата Ахметова, которого обязали выплатить небольшой штраф. «Посадить человека в тюрьму на семь лет только за то, что у него отличное от властей мнение по поводу сближения России и Казахстана, — это варварство, это дикость», — подчеркнул он, назвав Тайчибекова политическим заключенным.

19 августа стало известно, что суд Алма-Аты приговорил Ермека Тайчибекова к семи годам колонии строгого режима по статье о разжигании межнациональной розни. Поводом для уголовного преследования стало интервью, в котором он рассказал о распространении русофобских настроений и притеснении русских в Казахстане.