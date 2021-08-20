В России заявили об ответственности властей Казахстана за национальные конфликты

Власти Казахстана несут долю ответственности за появление межнациональных конфликтов в республике, заявил радиостанции «Говорит Москва» президент казахской культурной автономии Санкт-Петербурга Мухтар Антеев.

Он прокомментировал видеозаписи с «языковыми рейдами» по магазинам, в ходе которых «активисты» проверяли, отвечает ли им персонал на казахском языке. По словам Антеева, такими вещами занимаются «недалекого ума отдельные личности», которые пытаются «заработать себе очки».

«На самом деле, в Казахстане большинство говорит на русском. Но я сам считаю, что власти в некоторых ситуациях закрывают глаза, что способствует появлению таких личностей. Так что тут больше всего вопрос к нашим властям. Отдельные личности, их немного, виноваты в первую очередь. Но власти тоже имеют долю ответственности», — сказал Антеев.

Он призвал «на корню наказывать тех, кто поступает так и заставляет русских говорить на казахском или извиняться за высказывание своего мнения».

Ранее врач из Казахстана рассказала, как ее заставили извиняться на камеру за разговор на русском языке.