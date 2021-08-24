В Москве потребовали освободить защитника русских в Казахстане

Политолог Петр Коломец вышел на пикет перед посольством Казахстана в Москве с требованием освободить пророссийского правозащитника Ермека Тайчибекова. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько сообщает в своем Telegram-канале.

Коломец потребовал от властей республики выпустить на свободу защитника прав русского населения в Казахстане. Он подчеркнул, что Тайчибеков был несправедливо приговорен казахстанским судом к семи годам тюрьмы за призывы «дружить с русскими, любить Россию».

Политолог также вспомнил о деятельности казахского активиста Куата Ахметова, организовавшего в Казахстане «языковые патрули», участники которых называют русских «гастарбайтерами» и заставляют извиняться на камеру. «Куат Ахметов приговорен всего лишь, если в эквиваленте на российские рубли, к 25 тысячам рублей [штрафа] за то, что он разжигал реально ненависть между русскими и казахами в Казахстане. Где справедливость?» — возмутился Коломец.

19 августа стало известно, что суд Алма-Аты приговорил Ермека Тайчибекова к семи годам колонии строгого режима по статье о разжигании межнациональной розни. Поводом для уголовного преследования стало интервью, в котором он рассказал о распространении русофобских настроений и притеснении русских в Казахстане.

В тот же день в Алма-Ате полиция задержала Куата Ахметова по уголовному делу о разжигании межнациональной розни. Правоохранители отпустили его спустя час, выписав ему штраф в размере 145 тысяч тенге (25 219 рублей).