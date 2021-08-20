Жертва «языковых патрулей» пообещала обратиться к Токаеву из-за травли

В Казахстане врач-невролог Эмилия Гречаник, которую националисты во главе с Куатом Ахметовым заставили извиняться на камеру за использование русского языка, намерена обратиться с жалобой к президенту республики Касым-Жомарту Токаеву. Об этом она заявила в интервью RT.

По словам жертвы «языковых патрулей», предводитель националистов Куат Ахметов лично позвонил ей и раскритиковал за разговор на русском языке на работе. В ходе беседы он заставил женщину принести публичные извинения на казахском языке.

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Гречаник отметила, что молодой человек также начал ей угрожать, обещая обратиться в Генеральную прокуратуру и выложить в сеть все ее личные данные. «Это была травля. Я не боюсь это говорить. Мне было тяжело, и я буду обращаться в правоохранительные органы, буду писать обращение на имя главы государства», — сказала доктор.

Женщина также добавила, что после инцидента у нее начались проблемы на работе. Она полагает, что Ахметов написал жалобу руководству медицинского учреждения, после чего ей вынесли выговор, из-за которого врач в течение полугода не могла получить надбавки к зарплате.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана объявили о начале проверок видеозаписей «языковых патрулей», опубликованных организатором националистических акций Til Maydani («Волна языка») Куатом Ахметовым. В ведомстве пообещали проверить материалы и дать правовую оценку их содержанию, а также действиям самих националистов, фигурирующих на видеозаписях.

Поводом для реакции правоохранительных органов стала публикация Ахметовым в YouTube видеозаписей, на которых казахские националисты устраивают «языковые рейды» на магазины и государственные учреждения в разных городах Казахстана. Они проверяли, переведены ли этикетки в магазинах на казахский и могут ли продавцы и госслужащие обслуживать на нем людей.