В Казахстане проверят видео «языковых патрулей» националистов

Казахстанские правоохранители проведут проверку видео «языковых патрулей», опубликованных организатором националистических акций Til Maydani («Волна языка») Куатом Ахметовым. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана, пишет «Sputnik Казахстан».

В ведомстве пообещали проверить материалы и дать правовую оценку их содержанию, а также действиям самих националистов, фигурирующих на видеозаписях.

При этом в МВД подчеркнули, что подобные процедуры потребуют соответствующих экспертных исследований, которые займут «определенное время».

Ранее стало известно, что казахстанская полиция задержала Ахметова и назначила ему штраф в размере 145 тысяч тенге (25 тысяч рублей). Активист сразу же обратился к своим подписчикам и попросил их помочь с оплатой штрафа. Против блогера также возбудили уголовное дело о разжигании межнациональной розни.

Поводом для реакции правоохранительных органов стала публикация Ахметовым в YouTube видеозаписей, на которых казахские националисты устраивают «языковые рейды» на магазины и государственные учреждения в разных городах Казахстана. Они проверяли, переведены ли этикетки в магазинах на казахский и могут ли продавцы и госслужащие обслуживать на нем людей. При этом участники «патрулей» называли русских гастарбайтерами и заставляли их извиняться на камеру.