Русским в Казахстане предсказали незавидную судьбу

Власти Казахстана проводят политику «выдавливания» русскоязычного населения из страны. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, об этом свидетельствуют многие факторы, в частности несправедливый арест пророссийского правозащитника Ермека Тайчибекова. Политолог также напомнил слова заместителя министра внутренних дел республики о плюсах массовой миграции русских из Казахстана, благодаря которой будет создан «этнически гомогенный» Казахстан.

Кроме того, Безпалько рассказал о том, что уменьшению количества русскоязычных способствуют оралманы — этнические казахи-репатрианты, переселяющиеся в Казахстан из соседних стран. Эксперт отметил, что индифферентная позиция казахских властей к дискриминации русских со стороны националистов привела к сокращению русскоязычного населения с 50 до 15-20 процентов. При этом он предсказывает, что, учитывая происходящее и курс Казахстана на вестернизацию, оставшихся в стране русских ждет незавидная судьба.

24 августа сообщалось, что политолог Петр Коломец вышел на пикет перед посольством Казахстана в Москве с требованием освободить пророссийского правозащитника Ермека Тайчибекова. Коломец потребовал от властей республики выпустить на свободу защитника прав русского населения в Казахстане.

Ранее стало известно, что суд Алма-Аты приговорил Ермека Тайчибекова к семи годам колонии строгого режима по статье о разжигании межнациональной розни.