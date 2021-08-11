В Россотрудничестве призвали Казахстан осудить действия националистов

Россия не увидела осуждения действий местных националистов от властей Казахстана, однако Москву призывают понять сложные обстоятельства, в которых находится правительство страны. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, его слова передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Казахстане местные националисты проводят проверки использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Записи своих рейдов они выкладывают на YouTube.

«Мы такого осуждения не слышим, напротив: Россию и российское общественное мнение раз за разом призывают "понять сложные обстоятельства", в которых находится правительство, которому ах как непросто и ох как нелегко в таких условиях да с такими вот провокаторами жить. А легко ли приходится вот этой русской женщине?», — сказал Примаков.

Кроме того, он заявил, что в Казахстане государство с опаской относится к проживающим там националистам, власти стараются их «не раздражать» лишний раз. Однако напротив, когда в России кто-то напоминает Казахстану об истоках его государственности, со стороны Москвы идет осуждение националистических настроений, считает глава Россотрудничества.

Также Примаков усомнился в том, что казахстанские власти огласят свою официальную позицию по данному вопросу.

Во время своих акций националисты в хамской и безграмотной манере называют русскоговорящих казахстанцев гастарбайтерами и обвиняют их в фашизме. Кроме того, в одном из своих роликов активисты заставили русскую жительницу Актау извиняться на камеру за ее слова о том, что в советский период этот город был построен русскими (город на самом деле основан в советский период, в 1961 году).

Русский язык имеет в Казахстане статус официального. Конституция республики допускает его употребление в официальных ситуациях наравне с государственным казахским языком.