Лавров заявил о войне против русского языка в Прибалтике и на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дискриминация русского языка на Украине достигла масштабов бедствия. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД, и на Украине, и в Прибалтике «объявлена открытая война против русского языка, русскоязычного образования», что нарушает многочисленные международные конвенции.

«А в случае с Украиной — прямое и грубое нарушение Конституции Украины, в которой прямо записаны гарантии русского языка и в целом гарантии русского, русскоязычного и других национальных меньшинств», — сказал Лавров на встрече с преподавательским составом Санкт-Петербурга.

Ранее Лавров заявил, что Западу выгодна Украина, которая будет «постоянно лаять» на Россию. При этом, по мнению министра, президент Украины Владимир Зеленский держит западных лидеров за дураков, обвиняя Россию в невыполнении Минских соглашений.