Глава МИД Украины обвинил Лаврова в воровстве украинской истории

Министр иностранных дел России Сергей Лавров занимается «воровством чужой истории», когда упрекает украинских политиков за высказывания об исторической преемственности Украины от Киевской Руси. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Интерфакс-Украина».

Речь идет о словах Лаврова относительно желания Киева искусственно поддерживать русофобию в обществе путем переписывания истории. «То считают, что Русь — это их исконное название. То говорят, что крещение Руси — это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

В ответ на это его украинский коллега заявил, что министр сам «заблудился в трех соснах российской истории» и обвинил Кремль в пропагандистской деятельности. «До XVIII века его государство имело одно название: Московия. В X веке крестили Русь в Киеве, а не Московию (...) Не только российский газ, а и пропаганда самые грязные в мире», — сказал Кулеба.

Ранее Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в Вашингтоне назвал российский газ «самым грязным в мире». Во время переговоров стороны в том числе обменялись мнениями относительно угроз «Северного потока-2» для энергетической безопасности Европы. Украинский лидер пояснил, что считает российские энергоносители таковыми из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки, а также «из-за коррупции, шантажа и манипуляций».