Песков заявил о вызывающем сожаление докладе ЕП о пересмотре отношений с Россией

Суть доклада Европарламента (ЕП), призывающего пересмотреть отношения с Россией, вызывает сожаление. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента уточнил, что в документе не сказано о важности «налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий», которые можно решить на различных уровнях. Однако, по утверждению Пескова, можно «сделать скидку», что доклад имеет лишь рекомендательный характер.

Авторы документа, который был опубликован 13 сентября, заключили, что ЕС должен быть готов не признавать новый состав российского парламента, а также рассмотреть приостановку членства России в международных организациях с парламентскими ассамблеями. Это произойдет в случае, если предстоящие выборы в Госдуму признают нечестными и противоречащими принципам демократии.