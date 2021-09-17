В ЦИК оценили перспективы трехдневного голосования

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова оценила перспективы введения трехдневного голосования на постоянной основе. Об этом в пятницу, 17 сентября, пишет ТАСС.

По словам Памфиловой, такой формат голосования, скорее всего, приживется и в дальнейшем. Она отметила также, что, по данным социологических опросов, «все, кто принимал участие, очень положительно оценили трехдневное голосование».

Почти половина избирательных участков расположены в учебных заведениях, поэтому в будущем нужно будет решить вопрос разведения учебного процесса в школах и трехдневного голосования, добавила глава ЦИК.

Ранее 17 сентября стало известно, что в шести регионах России, где доступно электронное дистанционное голосование, явка превысила 30 процентов.