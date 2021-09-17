Появилось видео онлайн-голосования Путина

Появилось видео, на котором запечатлено, как президент России Владимир Путин участвует в голосовании на выборах в Государственную Думу в режиме онлайн. Кадры в пятницу, 17 сентября, публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Ранее о том, что российский лидер проголосовал на выборах в Госдуму, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

14 сентября Владимир Путин заявил о необходимости уйти на самоизоляцию в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом среди его близкого окружения. Перед выборами глава государства обратился к россиянам и заявил, что избрание нового состава Госдумы — это «важнейшее событие в жизни нашего общества и страны».