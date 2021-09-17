Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Государственную Думу онлайн. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Путин проголосовал онлайн», — сказал агентству представитель Кремля.

В 2021 году голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос на выборах можно на избирательном участке и дистанционно.

Ранее Владимир Путин обратился обратился к россиянам перед выборами. Глава государства назвал выборы «важнейшим событием в жизни нашего общества» и заявил, что рассчитывает на ответственность и активную гражданскую позицию россиян.