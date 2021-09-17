Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Премьер Мишустин проголосовал онлайн из своего кабинета на выборах в Госдуму

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал онлайн на выборах депутатов в Государственную думу. Он сделал это из своего рабочего кабинета, сообщает Telegram-канал правительства.

По словам Мишустина, голосование депутатов Госдумы важно для всех. Он отметил, что в этот период россияне определят, «какой будет наша жизнь», страна и будущее.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу, возглавляющий пятерку лидеров списка «Единой России» на выборах в Государственную думу, проголосовал в подмосковной Кубинке. Он отдал свой голос на участке для голосования, который открыт на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что сразу проинформирует о том, что глава государства проголосовал.