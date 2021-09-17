«Единая Россия» сообщила о хакерской атаке на ее сервисы в первый день выборов

В первый день голосования все сервисы «Единой России» подверглись хакерским атакам

В первый день выборов в Госдуму все цифровые сервисы партии «Единой России» подверглись хакерским атакам. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов, его слова опубликованы на официальном сайте «ЕР».

Он отметил, что атаки были вовремя отражены, а злоумышленникам не удалось нанести существенного вреда сервисам.

«В первой половине дня было отражено четыре атаки с разными векторами воздействия. Они велись параллельно. Была также предпринята попытка адаптироваться под меры противодействия, которые предпринимает наш IT-департамент», — рассказал Перминов.

Замсекретаря партии уточнил, что одной из целью хакеров была блокировка служб доменных имен, обслуживающих их сервисы. Во время двух атак на сайты партии были заблокированы почти 37 тысяч интернет-адресов злоумышленников.

Ранее в России зафиксировали беспрецедентный рост числа DDoS-атак на финансовые организации. Пиковые показатели были зафиксированы 11 сентября, когда произошли три волны атак, в ходе которых финсектор подвергся нагрузкам в десятки миллионов запросов в секунду.