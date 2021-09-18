ЦИК оценил явку в первый день выборов в Госдуму

Зампредседателя ЦИК Булаев: явка в первый день выборов в Госдуму достаточно высокая

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев оценил явку в первый день выборов в Госдуму VIII созыва. Об этом он рассказал РИА Новости.

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По мнению Булаева, на голосовании достаточно высокая явка, в среднем по России показатель составил более 17 процентов. «Это говорит о том, что нам удается равномерно распределить избирателей по дням голосования, что обнадеживает с точки зрения окончательной явки, которая подтвердила бы интерес избирателей к выборам депутатов Госдумы и говорила бы о том, что выборы проходят в формате, который избирателям удобен, комфортен», — добавил он.

На дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) также наблюдается высокая явка — около 50 процентов, обратил внимание зампредседателя ЦИК. В некоторых российских субъектах, например в Москве и Ростовской области, этот показатель еще выше. «И я думаю, это тоже доказывает, что наше решение о применении ДЭГ на достаточно большой территории РФ было правильным», — заключил Булаев.

17 сентября в России прошел первый день выборов в Госдуму нового, VIII созыва. По состоянию на 20:00 по московскому времени явка по всей России составила 16,85 процента от зарегистрированного числа избирателей. В эту цифру не вошли россияне, отдавшие свои голоса онлайн.