За два дня выборов в Госдуму функцией переголосования воспользовались 95 тысяч москвичей

Функцией переголосования на выборах в Государственную Думу за два дня воспользовались 95 тысяч москвичей. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, передает РИА Новости.

«Суммарно я отмечу, что основные переголосования шли ночью… Сейчас по состоянию на 17:00 95 тысяч человек воспользовались этой функцией. Это для нас взрывной рост», — сообщил Венедиктов.

Ранее стало известно, что явка на выборах в Госдуму на 20:00 по московскому времени превысила 30 процентов, составив 31,51 процента. «Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 20:00 по Москве составила 31,51 процента», — говорится в сообщении. Отмечается, что в этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов выбирают глав субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.