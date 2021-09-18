В ЦИК назвали способ борьбы с грубыми нарушениями на выборах

Замглавы ЦИК Булаев: случаев грубых нарушений на выборах в регионах немного

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) назвали способ борьбы с немногочисленными нарушениями на выборах в Госдуму, которые ЦИК считает грубыми. Как рассказал РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, регионам предлагается отменить результаты по участку или по ящику для голосования.

«А в случае тех нарушений, в отношении которых мы считаем, что они грубые, мы предлагаем регионам отменить результаты голосования или по участку или по ящику для голосования. Таких немного»,— сказал Булаев.

Ранее замглавы ЦИК отметил, что голосование во второй день выборов в Госдуму было спокойным и корректным.

Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 20:00 по московскому времени 18 сентября составила 31,51 процента. В этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов выбирают глав субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.