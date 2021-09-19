В Общественной палате отчитались о фейках за два дня голосования

В Общественной палате сообщили о 10 тысячах ложных сообщений за два дня выборов в Госдуму

За два дня голосования было обнаружено около 10 тысяч фейков о выборах в Госдуму. Об этом сообщил первый зампредседателя координационного совета Общественной палаты РФ (ОП) по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич, передает ТАСС.

По его словам, основной поток ложных сообщений пришелся на пятницу, 17 сентября, когда общественники выявили порядка семи тысяч фейков. В субботу, 18 сентября, их число упало почти вдвое — до трех тысяч. Малькевич напомнил, что с января по сентябрь специалисты Общественной палаты зафиксировали около пяти тысяч ложных сообщений о выборах. «Итого за два дня голосования — около 10 тысяч фейков, или уже 15 тысяч за весь год», — отчитался он.

В Общественной палате также указали на то, что ложные сообщения в основном появляются в Telegram и на видеосервисах TikTok и YouTube. Малькевич отметил, что нередко злоумышленники распространяют старые фейки, которые «из года в год ходят по разным регионам и выдаются за новые».

Ранее наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ сообщили, что не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму. Руководитель группы и заместитель председателя сената парламента Казахстана Аскар Шакиров заявил, что выборы в России проходят на высоком организационном уровне: «они прозрачны, доступны».