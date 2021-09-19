На выборах в Москве проголосовали онлайн более 1,7 миллиона человек

В Москве за два дня более 1,7 миллиона человек проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

В Москве за два дня более 1,7 миллиона человек проголосовали онлайн на выборах депутатов в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по наблюдению за голосованием.

«Граждан в реестре — более двух миллионов. (…) Проголосовали более 1,7 миллиона», — отмечается в сообщении.

Онлайн-голосование началось в пятницу в 08:00 на портале мэра и правительства Москвы и продлится до 20:00 по московскому времени 19 сентября.

Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что голосование во второй день выборов в Госдуму было спокойным и корректным. По его словам, нарушений, которые влияли бы на результат голосования, нет.

19 сентября по всей России стартовал последний день выборов: первыми в 8:00 по местному времени (в 23:00 18 сентября по Москве) открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке. Россияне будут выбирать депутатов Государственной думы, в это же время в 39 субъектах пройдут выборы законодательных собраний, а в девяти регионах — прямые выборы глав регионов.

