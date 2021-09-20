На Украине наблюдавших за выборами в Крыму иностранцев назвали маргиналами

В МИД Украины заявили, что наблюдавшие за выборами в Крыму иностранцы являются маргиналами

Наблюдавшие за выборами в Госдуму на территории Крыма иностранные политики являются агентами российского влияния. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко, передает УНИАН.

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По его словам, Россия пытается доказать легитимность выборов, называя нескольких «маргинальных политиков» международными наблюдателями.

«Рассматриваем приезд агентов российского влияния на Крымский полуостров как их частную инициативу. Они никого не представляют, кроме себя», — сказал Николенко о представителях из Франции, Сербии и других стран. Он также отметил, что иностранные правительства неоднократно заявляли, что не будут признавать результаты выборов, в которых примут участие жители Крыма и Донбасса.

17 сентября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против организаторов избирательного процесса в Госдуму в Крыму и для жителей самопровозглашенных республик Донбасса. Секретарь СНБО Алексей Данилов также отметил, что под ограничения попадут международные наблюдатели за выборами.

Секретарь Экономического и социального совета Сербии, наблюдатель за выборами в Госдуму Душан Петрович удивился угрозам Киева из-за его визита в Крым. Петрович назвал действия Украины «непонятными». «Я об этих санкциях не думаю. В Крыму я с гражданской миссией. Если они решат ввести санкции, то нет вопросов. Я не понимаю, почему санкции в отношении меня. Что я плохого делаю?» — заявил он.

