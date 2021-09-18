Поклонская назвала непризнание Украиной новой Госдумы «лишенным здравого смысла»

Наталья Поклонская назвала призыв МИД Украины не признавать легитимность новой Госдумы России «лишенным здравого смысла». Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает РИА Новости.

По словам депутата, своим заявлением украинские власти пытаются оправдать преступления предшественников 2014 года по развалу и продаже Украины. Таким образом Поклонская отреагировала на заявление МИД Украины, в котором говорится, что привлечение к голосованию жителей Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса «существенно исказит» результаты выборов в Госдуму и «поставит под сомнение их легитимность».

17 сентября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против организаторов избирательного процесса в Госдуму в Крыму и для жителей самопровозглашенных республик Донбасса.

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие российские паспорта, могут принять участие в голосовании на выборах в Госдуму с 17 по 19 октября.