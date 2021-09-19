Наблюдатель из Сербии удивился угрозам Киева из-за визита в Крым

Наблюдатель из Сербии Душан Петрович заявил, что не думает о санкциях за визит в Крым

Секретарь Экономического и социального совета Сербии, наблюдатель за выборами в Госдуму Душан Петрович удивился угрозам Киева из-за его визита в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

Группа иностранных экспертов из ряда стран прибыла в Севастополь, Симферополь и Ялту с целью наблюдения за ходом голосования.

В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предупредил о введении санкций против иностранных наблюдателей, прибывших в Крым и Донбасс. При этом отмечается, что на территории Донбасса выборы не проводятся.

Петрович назвал действия Украины «непонятными». «Я об этих санкциях не думаю. В Крыму я с гражданской миссией. Если они решат ввести санкции, то нет вопросов. Я не понимаю, почему санкции в отношении меня. Что я плохого делаю?» — заявил он.

Ранее в сентябре бывший руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, политик Мишель Вуазен призвал не делать голословных заявлений о непризнании итогов голосования в Крыму. «Нельзя до того, пока выборы не завершились, не признавать их и делать голословные заявления», — заявил он.