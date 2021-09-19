Иностранных наблюдателей за выборами попытаются дискредитировать

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что иностранных наблюдателей, прибывших в Россию для мониторинга выборов, будут пытаться дискредитировать. Об этом сообщил ТАСС.

Климов сообщил, что, по информации комиссии, в понедельник, 20 сентября, начнется атака на иностранцев через западные СМИ и выступления разного рода политиков и экспертов.

«Если наблюдатели следят за выборами и анализируют их не по правилам Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, то они действуют по непонятным правилам, необъективно и так далее», — пояснил Климов. При этом, по его словам, неправильной будет считаться любая риторика, не подпадающая под «правила» Запада.

Пытаться дискредитировать, как сообщил Климов, будут тех наблюдателей, которые дают объективную информацию о российских выборах, поскольку «они своим нахождением здесь и своими отчетами фактически разрушают антироссийские мифы».

Он добавил, что наблюдателей, которые дают объективную информацию о российских выборах будут атаковать за то, что "они своим нахождением здесь и своими отчетами фактически разрушают антироссийские мифы". По мнению политика, чем честнее и объективные будут работать иностранные наблюдатели, чем качественнее будут их отчеты и информация, тем больше в отношении них будет злобы, клеветы и разного рода фейковых историй создаваться.

19 сентября по всей России стартовал последний день выборов: первыми в 8:00 по местному времени (в 23:00 18 сентября по Москве) открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке. Россияне будут выбирать депутатов Государственной думы, в это же время в 39 субъектах пройдут выборы законодательных собраний, а в девяти регионах — прямые выборы глав регионов.

