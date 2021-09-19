В России ответили на попытки Европарламента поучать российский народ

Попытки Европарламента (ЕП) поучать российский народ воспринимаются как оскорбление его интеллекта и способности мыслить самостоятельно. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов, его слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал последнюю резолюцию ЕП о холодной войне с Россией.

«Через всю эту резолюцию красной нитью проходит мысль, что есть плохие правительство, президент, парламент. И есть некий хороший, стремящийся к демократии российский народ, которому евродепутаты жаждут помочь найти "путь к свету". Такое надменное отношение, я уверен, многие в нашей стране воспримут лишь как оскорбление их интеллекта и способности мыслить самостоятельно», — сказал Чижов.

Ранее в России заявили, что доклад Европарламента призывает к конфронтации, а также раскручиванию витка холодной войны между Москвой и Евросоюзом. В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что документ носит недружественный характер и является попыткой оказания давления на граждан.

16 сентября на пленарной сессии Европарламента утвердили доклад о пересмотре отношений с Россией, который рекомендует «противодействовать российскому вмешательству во внутренние дела, поддерживать демократическое общество России и выборочные отношения с Кремлем».