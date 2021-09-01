В России отметили важность диалога с ЕС по проблеме наркотиков из-за Афганистана

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24» отметил важность диалога с ЕС по проблеме противодействия распространению наркотиков из-за ситуации в Афганистане. Его слова приводит ТАСС.

«В нынешней ситуации востребованность нашего диалога с Европой по наркотической проблематике многократно возрастает», — подчеркнул дипломат.

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Чижов выразил надежду, что Евросоюз рассмотрит происходящее в Афганистане как дополнительный стимул к усилению взаимодействия с Россией.

Постпред России также отметил, что заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о необходимости не допустить укрепления позиций России и Китая в Афганистане после ухода НАТО ошибочно, вероятно, в силу специфики его представлений. Он заключил, что рассмотрение ситуации с точки зрения геополитики «зачастую приводит к искаженным выводам».

19 августа Жозеп Боррель заявил, что ЕС не может позволить России и Китаю нарастить влияние в Афганистане. Также дипломат назвал падение афганского правительства и победу «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в России) «катастрофой и кошмаром».

Его слова прокомментировал замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко. Он отметил, что в ЕС нет реализма в оценке происходящих событий. Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил недоумение тем, что после вывода войск западных стран с территории Афганистана, эти страны продолжают рассматривать Кабул, как объект собственной политики.

