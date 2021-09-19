Дипломат призвал Европарламент поучиться проведению выборов у России

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов призвал европейские страны поучиться проведению всеобщих масштабных выборов у России. Так он прокомментировал последнюю резолюцию Европарламента по России. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил изменения, которых российский Центризбирком добился за последние годы в части транспарентности выборов, использования технических средств при голосовании и наблюдения за ходом выборов. При этом он подчеркнул, что в самом Евросоюзе подобные технологии не используются.

«Если посмотреть, как проходят выборы в сам Европарламент, — это, мягко говоря, странная и довольно унылая картина. Впрочем, они организуются в каждой стране по отдельности, никакого общеевропейского избиркома не существует», — отметил Чижов.

19 сентября по всей России стартовал последний день выборов: первыми в 8:00 по местному времени (в 23:00 18 сентября по Москве) открылись избирательные участки на Чукотке и Камчатке. Россияне будут выбирать депутатов Государственной думы, в это же время в 39 субъектах пройдут выборы законодательных собраний, а в девяти регионах — прямые выборы глав регионов.