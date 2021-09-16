Володин прокомментировал доклад ЕП об ужесточении политики в отношении России

Доклад с призывом ужесточения политики в отношении России, который принял Европарламент (ЕП), является попыткой оказания давления на граждан. Так документ прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся на думском сайте.

«Решение Европарламента носит недружественный характер», — уточнил он.

По его словам, документ воспринимается как попытка вмешаться во внутренние дела страны, а также оказать давление на россиян, которые должны сделать свой выбор.

Ранее члены верхней и нижней палат российского парламента заявили, что доклад Европарламента призывает к конфронтации, а также раскручиванию витка холодной войны между Москвой и Евросоюзом. Как отметил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, это обострение спровоцировано «молодыми» европейскими государствами, в том числе Польшей и прибалтийскими странами.

Доклад о пересмотре отношений с Россией утвердили на пленарной сессии Европарламента в четверг, 16 сентября 2021 года. Он рекомендует «противодействовать российскому вмешательству во внутренние дела, поддерживать демократическое общество России и выборочные отношения с Кремлем».