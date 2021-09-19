Постпред России назвал доклад ЕП образцом вмешательства в дела страны

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов назвал доклад Европарламента (ЕП) по отношениям с Россией классическим образцом вмешательства во внутренние дела государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вмешательство в избирательный процесс, вмешательство в политическую жизнь и, помимо охаивания нынешних российских властей, там прописано, какой должна быть российская власть, каким должен быть российский парламент, прописаны конкретные указания России, как ей надо поменять свое избирательное законодательство и так далее», — перечислил Чижов, отметив, что документ «можно будет потом в учебниках цитировать».

Как считает политик, если кто-то из авторов резолюции полагает, что документ способен подтолкнуть россиян к антиправительственным выступлениям, то они их плохо знают, потому что они — «достаточно сознательные и политически грамотные люди, чтобы купиться на подобные заходы», уверен Чижов.

Доклад о пересмотре отношений с Россией утвердили на пленарной сессии Европарламента в четверг, 16 сентября. Он рекомендует «противодействовать российскому вмешательству во внутренние дела, поддерживать демократическое общество России и выборочные отношения с Кремлем».

Члены верхней и нижней палат российского парламента заявили, что доклад Европарламента призывает к конфронтации, а также раскручиванию витка холодной войны между Москвой и Евросоюзом. В частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что документ носит недружественный характер и является попыткой оказания давления на граждан. По его словам, документ воспринимается как попытка вмешаться во внутренние дела страны, а также оказать давление на россиян, которые должны сделать свой выбор.