Эстонский депутат Европарламента осудил вмешательство ЕС в дела России

Европейский союз (ЕС) не должен вмешиваться во внутренние дела других государств, в том числе и России. Об этом заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Эстонии Яак Мадисон в эфире Raadio 4, комментируя доклад Европарламента о пересмотре отношений с Россией.

По его словам, ЕС стоит сфокусироваться на собственной внешней политике и решении первостепенных задач, особенно в вопросах обороны и охраны национальной безопасности стран-членов союза. При этом, отметил депутат, европейские страны за счет укрепления безопасности и наращивания военного потенциала должны стремиться стать равным партнером Москвы.

Мадисон также посоветовал ЕС признать результаты выборов в Госдуму, которые состоятся 17-19 сентября. Если же Запад сделает обратное, подчеркнул он, тогда то же самое следует сделать в отношении президентских выборов США, где за время избирательной кампании, «по официально подтвержденным данным, пропали миллионы голосов».

16 сентября на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге утвердили доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса о пересмотре отношений с Россией. За доклад проголосовали 494 депутата, против — 103, воздержались — 72. В документе властям Евросоюза рекомендуется «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России (…) и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ».

В частности, предлагается противодействовать угрозам безопасности и российскому вмешательству во внутренние дела, поддерживать демократическое общество страны и выборочные отношения с Кремлем. Кроме того, предполагается, что Евросоюз должен быть готов не признать итоги выборов в Госдуму, если на них будут выявлены нарушения.