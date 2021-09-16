В Госдуме раскритиковали доклад Европарламента

Россия находится на грани холодной войны с Евросоюзом, за враждебной риторикой этих стран обязательно последует адекватный ответ властей страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, критикуя доклад Европарламента о пересмотре отношений с Россией. Политолог Сергей Марков также добавил, что доклад намного жестче, чем кажется на первый взгляд. По мнению политолога, по сути, россиянам там предлагается свергнуть правительство страны в обмен на безвиз.

На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге утвердили доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса о пересмотре отношений с Россией, который другой депутат ранее называл докладом о холодной войне с Россией.

В документе властям Евросоюза рекомендуется «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России (…) и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ». В частности, предлагается противодействовать «угрозам безопасности и российскому вмешательству во внутренние дела», поддерживать демократическое общество страны и выборочные отношения с Кремлем. Кроме того, предполагается, что Евросоюз должен быть готов не признать итоги выборов в Госдуму, если на них будут выявлены нарушения.

Действия на опережение

Чепа заметил, что политическая ситуация вокруг России в последние годы крайне напряженная и действительно периодически напоминает эпоху холодной войны.

«Мы уже привыкли к тому, что Запад заранее объявляет о непризнании выборов, об их нелегитимности в тех странах, избирательные системы в которых им кажутся неудобными. Так что ничего глобально нового в этом докладе мы не услышали. Завтра я встречаюсь с руководителями делегации ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы — прим. «Ленты.ру»), прилетающей в Москву, переговорю с ними и буду более точно понимать их позицию относительно предстоящих выборов», — заявил политик.

Депутат добавил, что подобные заявления, естественно, не укрепляют отношения России и Евросоюза, но страна делает соответствующие выводы из этого враждебного поведения, готовя адекватные действия в ответ.

Протест за безвиз

Марков обратил внимание на то, что доклад Европарламента намного жестче, чем преподносят российские СМИ. Спасает только то, что он является рекомендацией, а не законом.

«На самом деле, во многом он уже потерял смысл, — заметил политолог. — Доклад готовился одновременно с массовыми беспорядками в России, и предполагалось, что протесты пройдут по белорусскому сценарию. В таком случае доклад стал бы двойным ударом: одновременно по легитимности госинститутов и лично по президенту страны Владимиру Путину. После этого предполагался переход к госперевороту, свержению главы России. То есть скачок от белорусского сценария уже к украинскому».

Сегодня, как отметил эксперт, доклад уже не так актуален, поскольку протесты были погашены, многие участники получили условные и реальные сроки, многие организации были закрыты, признаны экстремистскими или получили статус иностранных агентов, что значительно затруднило их функционирование.

«Несмотря на то что за счет этих факторов доклад провисает, он все равно остается сверхагрессивным. Там речь идет не просто о непризнании выборов — их в любом случае объявили бы сфальсифицированными. В докладе сказано, что российская власть проводит политику агрессии сразу по двум направлениям: в отношении всего мира, где за образец принимают Украину, и в отношении народа собственной страны. Это забавно с учетом того, что в Украине тысячи политзаключенных, тысячи прямых политических убийств и ни одних честных выборов. Как бы он ни позиционировался, по сути, Европарламент одобрил антидемократический доклад», — заявил Марков.

По словам политолога, в документе говорится о преступном характере российских властей и необходимости помочь народу в их свержении.

По сути, там предлагается подкупить россиян: обменять безвиз на свержение власти народом. Так что резолюция в разы жестче, чем могло показаться. политолог Сергей Марков

Политолог считает, что Россия слишком спокойно отреагировала на документ. Он призвал признать его экстремистским и считать его поддержку уголовным преступлением.

Документ, обнародованный 13 сентября, также предлагает рассмотреть приостановку членства России в международных организациях с парламентскими ассамблеями, если ЕС не будет признавать результаты российских выборов.