Евродепутаты призвали расширить возможности санкционного давления на Россию и ввести дополнительный механизм за коррупционные преступления, а также против нефтяного и газового сектора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект доклада Европарламента по будущей стратегии отношений с Россией.

Доклад подготовил бывший премьер-министром Литвы Андрюс Кубилюс. Депутаты предлагают централизовать процесс принятия решений и сделать введение санкций автоматическим. «При серьезных нарушениях прав человека рассмотреть возможность принятия санкций простым большинством голосов», — говорится в документе.

Евродепутаты настаивают, что Европейский союз (ЕС) должен координировать санкционные меры с США, чтобы они были более эффективными. «ЕС необходимо расширить санкции, чтобы они охватывали "паспортизацию" и организацию незаконных выборов в Крыму, а также увеличить ответственность России за блокирование выполнения Минских соглашений и переговоров в нормандском формате», — подчеркивается в документе.

Также в проекте доклада говорится о введении санкций, касающихся финансирования спецслужб, вооруженных сил, нефтяного и газового сектора.

Ранее Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России из-за «незаконной аннексии Крыма» до 15 марта 2022 года. Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС, заморозку активов и запрет на предоставление каких-либо экономических ресурсов со стороны физических и юридических лиц объединения. Ограничительные меры будут применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам.