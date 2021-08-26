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Италия указала на негативное влияние антироссийских санкций

МИД Италии: двусторонние отношения Москвы и Рима находятся на хорошем уровне
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Луиджи Ди Майо
Луиджи Ди Майо
Фото: Remo Casilli / Reuters

Двусторонние отношения между Москвой и Римом находятся на хорошем уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает ТАСС.

Глава итальянского МИД отметил, что видит конкретные возможности для дальнейшего укрепления партнерства с российской стороной. Он также указал на негативное влияние антироссийских санкций на национальные экономические интересы Италии.

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«Мы всегда совершенно ясно говорили, что санкции только инструмент, но не самоцель и должны служить более широкой стратегии», — заключил Ди Майо. Он подчеркнул, что Рим продолжит следовать политике Евросоюза, которая предполагает снятие санкций с Москвы после исполнения Минских соглашений.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения между Россией и Евросоюзом находятся в плачевном состоянии. Глава МИД отметил, что контакты российской стороны с Брюсселем сократились до минимума из-за политики лидеров ЕС, направленной на сдерживание Москвы. Он также подчеркнул, что Россия готова налаживать взаимодействие с европейскими странами в сферах, представляющих взаимный интерес.

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