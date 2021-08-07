Иностранные эксперты оценили отказ ОБСЕ посетить выборы в России

Иностранные эксперты оценили отказ Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) посетить парламентские выборы в России. Их слова приводит Notizie Geopolitiche.

Политический аналитик, соучредитель и менеджер по исследованиям «ASRIE Analytica» Джулиано Бифольки (Giuliano Bifolchi) отметил, что это не первый случай, когда структуры ОБСЕ отказываются от наблюдения за выборами в России. По его словам, такая же ситуация наблюдалась в 2007 году. Однако сейчас Бифольки заявил, что Россия потребовала уменьшить число наблюдателей, чтобы выполнить обязательства по обеспечению здоровья людей в связи с эпидемиологической ситуацией.

«Что касается санитарной ситуации — причины, в силу которой российские власти потребовали сокращения числа наблюдателей ОБСЕ — Россия неоднократно подтверждала свои обязательства по обеспечению здоровья людей, следуя политике ограничений, уже применяемой в других странах: например, этим летом несколько болельщиков были подвергнуты ограничениям во время чемпионата Европы по футболу (вспомним матч Англия-Украина, который состоялся на Олимпийском стадионе в Риме, или матч Россия-Дания на стадионе Паркен), и это также относится к спортсменам, принимающим в эти дни участие в Олимпийских играх в Токио, при том что более 80 процентов гостей Олимпийской деревни и аккредитованных представителей СМИ были вакцинированы», — пояснил аналитик.

Итальянский политик, бывший депутат (1996 — 2008 год), эксперт в области международной политики Дарио Ривольта в свою очередь заявил, что ситуация, очевидно, является результатом политического выбора «не только со стороны самой ОБСЕ, но и — если не в первую очередь — с российской стороны». По его словам, Кремль уже давно сделал выбор «в пользу отказа от получения любой ценой "одобрения" Запада». Ривольта добавил, что Россия не без оснований предполагает априорную предвзятость Запада и желает подчеркнуть свою полную независимость от тех обрядов и процедур, от которых он решил отказаться. «Другими словами, он (Кремль) больше не желает соглашаться быть подвергнутым оценке на "демократичность" со стороны тех, кто никогда не упускает возможности критиковать его политику дома и за рубежом», — выразил мнение политик.

3 августа ОБСЕ приняла решение не присутствовать на выборах в России из-за требований уменьшить число наблюдателей: от БДИПЧ и ПА могут допустить только 50 и 10 человек соответственно. Российские власти объяснили, что такое решение приняли в качестве эпидемиологической меры. Изначально Бюро подавало заявку на 500 наблюдателей.

Выборы в рамках единого дня голосования пройдут с 17 по 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму VIII созыва состоятся прямые выборы глав девяти субъектов России и 39 региональных парламентов.

